Ventimiglia (Imperia) – E’ di tre feriti, di cui uno molto grave, il bilancio della maxi rissa a colpi di coltello scatenata in corso Limone Piemonte, la scorsa notte.

Per cause in via di accertamento due gruppi di persone si sono affrontate senza esclusione di colpi vicino ad un locale della zona di Roverino.

Dopo gli insulti si è passati a pugni e calci ed infine sono spuntate le lame dei coltelli che hanno ferito tre persone. Tra loro un ragazzo di origini rumene che ha riportato profonde ferite al torace e all’addome che hanno spinto il personale del 118 intervenuto sul posto a chiedere il trasporto urgente in elicottero all’ospedale San Martino di Genova dove il giovane è arrivato in codice rosso – il più grave – ed è stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirugico.

Le sue condizioni sono molto gravi.

Intanto a Ventimiglia proseguono le indagini per accertare la dinamica della rissa e le motivazioni che hanno spinto i due gruppi ad affrontarsi in modo tanto violento.

Gli episodi di violenza sono in costante aumento nella città di confine e a nulla sembrano servire i provvedimenti presi per cercare di contenere il fenomeno.