Un sistema frontale strutturato è atteso per la giornata di oggi e porterà temporali anche intensi. Residua instabilità sabato e tempo discreto domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 30 giugno 2023

Al primo mattino passaggio di rovesci sul golfo, con maggiore interessamento dell’Imperiese e dello Spezzino dove sarà possibile qualche colpo di tuono. Da metà mattinata formazione di temporali anche intensi su Arenzanese, Voltrese, Gruppo del Beigua, Faiallo, alta Val d’Orba e bassa Valle Stura. Sul resto della regione rovesci sparsi alternati a schiarite con occasionali colpi di tuono. Nel pomeriggio estensione dei temporali a tutte le aree interne del ponente, ma fenomeni sempre più intensi tra il Savonese di Levante e il Genovese di ponente. Lenta traslazione dei fenomeni a levante tra il tardo pomeriggio e la serata. Prima di notte migliora lungo le coste, ancora rovesci residui sui versanti padani centro-occidentali.

Venti: Moderati tra sud e sud est con qualche rinforzo, in rotazione a nord in serata a partire dal settore centro-occidentale della costa.

Mari: Da mosso a molto mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime

Costa: min +19/21°C, max: +23/25° C

Interno: min: +10/14°C , max: +18/21°C