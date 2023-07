Una coppia di cigni segnalata da settimane sulle spiagge di diverse località della Liguria. Sta suscitando grande curiosità la raffica di segnalazioni sui social sugli animali che sembrano “in tour” sulle spiagge di mezza regione.

Non è chiaro se si tratti degli stessi animali o se, invece, ci siano più coppie di cigni ma, nel caso, la vicenda sarebbe ancora più “particolare”.

Le segnalazioni vanno dalla zona di Savona a quella di Genova e, ricostruendo quanto appare sulle pagine social, sembrerebbe che i cigni si stiano spostando da ponente a levante, di spiaggia in spiaggia.

Qualcuno sostiene di averli visti anche a Bordighera, in provincia di Imperia ma i primi avvistamenti (con foto) arrivano dalla zona di Savona.

I cigni sono stati fotografati a Celle Ligure, a Varazze, a Cogoleto e poi a Voltri, a Pegli e infine a Multedo, nel genovese.

Un pellegrinaggio inusuale poiché siamo abituati a vedere i cigni in ambienti lacustri o di fiume ma, in realtà, essendo animali migratori, sono abituati a soste in quasi tutti gli ambienti.

Resta da capire se siano sempre gli stessi cigni e, nel caso, perché stiano “percorrendo” tutta la Liguria da ponente a levante.

Non si tratta di un fenomeno mai visto prima. Nell’ottobre 2015 LiguriaOggi.it documentava il passaggio di uno stormo di cigni nel tratto di mare davanti alla spiaggia di Voltri e di Pegli, probabilmente durante una migrazione annuale da Nord a Sud