Sestri Levante (Genova) – E’ stato quasi certamente un malore ad uccidere ieri sera una turista novantenne che stava facendo il bagno. La donna, affezionata frequentatrice delle spiagge della Liguria, era entrata in acqua insieme al marito per un bagno quando si è sentita male ed ha perso i sensi.

Il marito ha chiesto aiuto e subito sono accorsi i bagnini dello stabilimento balneare e poi i volontari della Croce Verde e l’ambulanza del 118 ma per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare.