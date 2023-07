Genova – La porta di un autobus carico di passeggeri che si stacca e cade mentre il mezzo è in movimento. La Cub Trasporti denuncia un nuovo guasto “critico” per la sicurezza di passeggeri e personale in viaggio sui mezzi di trasporto di AMT

L’episodio è avvenuto sulla linea 272 che collega Rivarolo a Begato, in val Polcevera e solo per un caso non si sono registrati feriti.

I passeggeri hanno visto la porta del bus che piano piano si staccava sino a cadere completamente con un rumore sinistro che ha spaventato tutti.

Il conducente del mezzo ha fermato l’autobus in sicurezza ma la tensione è stata tanta.

Cub trasporti ricorda la lunga serie di guasti che sta imbarazzando AMT e preoccupando i cittadini che scelgono l’autobus per viaggiare in città.

L’ultimo in ordine di tempo la ruota del bus che si stacca in via Fea, sulle alture di Marassi e va a colpire un’auto parcheggiata ma pochi giorni prima aveva fatto scalpore la fotografia del bus che, in via Cornigliano, aveva addirittura perso tutto il parabrezza crollato dopo una brusca frenata.

Le associazioni dei Consumatori si domandano quale sia la causa di questi guasti ripetuti e chiedono che venga aperta un’indagine per chiarire eventuali problemi nel settore manutenzione delle compagnie di trasporto pubblico.

Cub Trasporti, in una nota, chiede invece le dimissioni dei vertici del settore Manutenzioni