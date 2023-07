Genova – Un autobus AMT ha letteralmente perso il parabrezza in via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente genovese. Curioso incidente questo pomeriggio, intorno alle 17 con un’auto che – secondo le prime ricostruzioni – frena bruscamente e l’autobus che la segue costretto a sua volta ad un affondo sul freno.

Apparentemente senza che i due veicoli si tocchino, dal bus si stacca l’intera struttura montante del parabrezza che cade a terra danneggiando l’auto che lo precede.

Stupore e preoccupazione tra i presenti che non hanno capito come abbia fatto, l’enorme lastra di cristallo temperato, del peso di diverse decine di chili, a staccarsi dal Bus per poi cadere a terra.

Qualcuno fa notare che l’autobus, targato AB potrebbe avere circa 20 anni ma saranno le verifiche interne ad AMT e quelle della polizia locale intervenuta, a chiarire come si siano effettivamente svolti i fatti.