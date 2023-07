Genova – Ha perso una ruota mentre percorreva via Fea, sulle alture di Marassi. Curioso incidente, nella notte, per un autobus dell’AMT che percorreva le strade collinari del quartiere. Per cause ancora da accertare il mezzo ha perso una ruota che si è schiantata contro una vettura in sosta.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di AMT e la polizia locale che ha preso nota dell’incidente e identificato il proprietario dell’auto danneggiata.

Un’indagine interna ad AMT accerterà come sia potuto succedere un incidente che avrebbe potuto avere ben altre e più gravi conseguenze.

nella foto un altro curioso incidente avvenuto a Cornigliano