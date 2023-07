Genova – Scontro tra veicoli, in corso Europa, con due feriti gravi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina, all’altezza del supermercato Naturasì, in corrispondenza della strettoia per la pensilina AMT.

Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati ed una delle persone coinvolte è rimasta incastrata nel veicolo.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e ambulanza del 118 e i feriti sono stati estratti dai veicoli e affidati alle cure del personale paramedico.

Una persona è stata trasferita d’urgenza al San Martino, in codice rosso e un’altra è stata portata in codice giallo.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

In zona si registrano code e rallentamenti