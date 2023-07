Genova – Niente tuffi a Boccadasse, almeno per qualche giorno. Le analisi effettuate da Arpal hanno infatti scoperto delle anomalie nei livelli di inquinamento ed è scattato il divieto temporaneo di balneazione.

Niente bagni in mare, quindi, sino a contrordine, nella spiaggia di Boccadasse dal confine est Bagni Nuovo Lido al civico 47 di via Capo di S. Chiara.