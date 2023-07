Genova – Piccolo e certamente non pericoloso, ha abbaiato talmente forte e con cattiveria da mettere in fuga i ladri che stavano tentando di entrare nella casa della sua padrona. Il piccolo Mojito ha letteralmente salvato la casa dove vive ed è riuscito a far fuggire i ladri di appartamenti che stavano forzando la porta.

Quando li ha sentiti armeggiare dietro la porta, Mojto ha subito intuito il pericolo ed ha iniziato ad abbaiare, raspando con tutta la sua forza l’uscio di casa, mettendoli in fuga. Pochi attimi dopo è arrivata la sua padrona che, vista la porta di casa danneggiata, ha subito contattato la Polizia.

Gli agenti, accolti da Mojto con tante feste, hanno avuto conferma dalla padrona della sua spiccata indole protettiva e hanno deciso di premiarlo con il distintivo della Squadra Volante e con tante coccole.