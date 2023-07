Genova – Ancora spettacoli nella cornice del Forte di Santa Tecla, sulle alture della città con lo show per tutti Eroi on demand di Marco Rinaldi.

Il comico genovese racconta i grandi protagonisti della letteratura in una veste inedita. L’appuntamento fa parte della V edizione della rassegna “Al Forte al Tramonto” organizzata dalla compagnia I Conviviali

Appuntamento mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 21, al Forte di Santa Tecla proseguono gli spettacoli di “Al Forte al Tramonto”, la rassegna organizzata dalla compagnia I Conviviali giunta alla V edizione.

Protagonista del nuovo appuntamento il comico Marco Rinaldi con lo spettacolo “Eroi on demand – La letteratura non è mai stata così divertente”. Dopo il successo dello spettacolo itinerante “È assurdo forte”, la rassegna al Forte di Santa Tecla propone una serata all’insegna delle risate e della comicità, per poi chiudere la stagione estiva il 9 settembre 2023 con il concerto della Camerata Musicale Ligure “I Novecento”.

In “Eroi on demand – La letteratura non è mai stata così divertente”, Marco Rinaldi racconta i grandi protagonisti della letteratura in una veste inedita. Uno show divertente e adatto a ogni tipo di pubblico, in cui il comico unisce le sue due grandi passioni: il cabaret e il teatro di narrazione. Nello spettacolo, da cui è tratto il libro omonimo, Rinaldi tratta le vicende originali di Tarzan, Zorro, Sandokan, James Bond, Ulisse e di altri indimenticabili eroi e li reinterpreta a modo suo, evidenziandone difetti reali e non, in un crescendo di situazioni comiche e risate in quantità.

Da oltre vent’anni Marco Rinaldi si occupa di comicità, fa parte del duo comico i Soggetti Smarriti insieme ad Andrea Possa, con il quale ha condiviso più di 2000 spettacoli, ed è uno dei fondatori del collettivo Bruciabaracche, che dal 2013 attrae migliaia di spettatori a ogni serata. Dal 2012 si divide tra il cabaret e il teatro di narrazione.