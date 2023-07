Genova – La storica Trattoria delle Erbe riapre i battenti, in versione completamente rinnovata dopo un decennio di chiusura. L’appuntamento è per il 21 luglio, nel cuore pulsante di Piazza delle Erbe dove si spera arrivino anche i responsabili del sito del Comune di Genova VisitGenoa.it che la da ancora aperta (o forse già aperta).

La Trattoria delle Erbe invita alla riscoperta dei sapori autentici del territorio genovese e dintorni, con un menu che si ispira alle tradizioni culinarie liguri, piemontesi e occitane: un viaggio gastronomico che abbraccia la Lunigiana, la Costa Azzurra e il Piemonte.

Il progetto è frutto dell’impegno di un gruppo di amici che dal 1990 hanno coltivato legami profondi con Genova e la sua cultura, dando vita a luoghi iconici come il Banano Tsunami, Zupp e Kitchen Mon Amour. Ogni locale riflette la cura per i dettagli e l’attenzione alla qualità che li hanno portati a diventare un punto di riferimento per il tessuto sociale cittadino.

Piazza delle Erbe, punto di ritrovo della vita notturna di Genova, anticamente era un luogo di mercato: i besagnini, coltivatori provenienti dalle sponde del fiume Bisagno, arrivavano con i loro carretti per vendere frutta e verdura. L’attività della trattoria, che si affaccia sulla piazza con 40 posti esterni e altrettanti interni, omaggia questo patrimonio storico e culturale.

La Trattoria delle Erbe è pronta ad accogliere di nuovo i suoi ospiti dal 21 luglio 2023, con un occhio al passato e uno sguardo rivolto al futuro, nell’unico modo che conosce: offrendo buon cibo, buona compagnia e buona musica.

