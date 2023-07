Genova – Non si placa la discussione sulle immagini diffuse da un gruppo di “cacciatori di Ufo” su un possibile avvistamento di un oggetto non identificato nel cielo del capoluogo ligure. Dopo la “smentita” di un altro gruppo che parla di un “semplice” riflesso del volo di un gabbiano, la discussione si infiamma anche sulla necessità di diffondere notizie dal contenuto più vicino al gossip che alla Scienza.

Tutto nasce da un filmato inviato da un appassionato di aerei che dopo aver ripreso il decollo di un velivolo dall’aeroporto di Genova si è accorto che, nel video custodito nel telefonino, è presente anche una sagoma che rientra a pieno titolo tra le “forme” di cui si parla in migliaia di siti che parlano di Ufo in tutto il mondo senza aver mai portato ad una sola prova scientificamente sostenibile della presenza di “viaggiatori” interstellari o comunque “alieni” nel significato latino di “diversi”.

Le immagini fanno il giro della Rete e vengono raccolte da uno dei tanti osservatori che lo analizza e lo classifica come “possibile avvistamento UFO”.

La forma del “velivolo”, le sue caratteristiche e il fatto che chi le ha riprese non si fosse reso conto della presenza dell’oggetto non identificato sarebbero le “prove” a favore.

Neppure qualche ora ed un altro “osservatorio” smentisce e parla invece di un semplice riflesso di un gabbiano in volo.

Il primo osservatorio non si sta e ribatte: è davvero un UFO

Le versioni dividono l’opinione pubblica e nella discussione intervengono anche coloro che puntano il dito contro la decadenza dell’Informazione e richiamano i “bei tempi” quando notiziole come queste non trovavano certo spazio sulle colonne dei prestigiosi quotidiani cartacei dimenticando che, a Genova, le vicende della guardia giurata Fortunato Zanfretta, che denunciò di essere stato rapito dagli alieni nei dintorni di Torriglia, hanno occupato eccome pagine e pagine cartacee all’epoca dei fatti e che, da sempre, accanto alla Informazione seria e compassata, esiste lo spazio per le notizie “di colore” e persino per le stramberie più curiose pur mantenendo tutti i se e i ma e senza dare per scontato e certo il risultato di analisi scientifiche che sono le uniche ad essere accreditate a stabilire cosa sia “vero” e cosa sia invece una lettura leggera sotto l’ombrellone.