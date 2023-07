Genova – Raffica di controlli anti droga, anche con l’ausilio di cani poliziotto, lungo il litorale tra Vernazzola e Corso Italia.

In orario serale, presso i Giardini Giuseppe Vitali, il cane Leone ha segnalato 3 giovani in possesso di sostanze stupefacenti che sono stati denunciati all’Autorità Amministrativa.

Altri involucri contenenti cannabis sono stati rinvenuti nelle aiuole e sequestrati a carico di ignoti.

Nel frattempo la Polizia Stradale, con l’ausilio di personale sanitario della Polizia di Stato ha attivato un posto di controllo all’altezza di Piazzale Kennedy, sottoponendo 19 conducenti ad alcool test e 4 a test anti-droga di primo livello: una violazione amministrativa nel primo caso ed un’altra per autista positivo alla cannabis.

In zona Giardini di Quinto, sempre Leone ha individuato 2 soggetti che celavano all’interno delle scarpe un totale di circa 8 gr di cannabis.

Complessivamente in zona levante sono state identificate 190 persone e 28 veicoli