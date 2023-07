Genova – Un messaggio di cordoglio della città e della Regione Liguria per la morte del maestro Massimiliano Damerini, ieri sera, sullo schermo del palazzo regionale in piazza De Ferrari.

“Ciao Maestro Damerini. La tua musica vivrà per sempre con noi”. Questa la scritta sul Palazzo della Regione Liguria che ha illuminato ieri sera piazza De Ferrari per rendere omaggio a Massimiliano Damerini, pianista e compositore genovese tra i più grandi della sua generazione, scomparso all’età di 72 anni.

Nel pomeriggio il presidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti si era recato al Teatro Carlo Felice di Genova, dove è stata allestita la camera ardente del musicista, per un ultimo saluto.

“Una vita dedicata alla musica e alla composizione, passioni che il maestro Massimiliano Damerini ha saputo trasmettere a un pubblico affezionatissimo coniugando lavoro e vita familiare. Una carriera internazionale, che però non lo ha mai allontanato dalla sua Genova, come dimostrato dalla lunga attività al Conservatorio ‘Niccolò Paganini’. Sebbene con grande dolore, oggi possiamo dire che il sentimento di affetto con la sua terra è stato ed è reciproco. L’ultimo saluto non poteva quindi che essere al Carlo Felice, la casa di tutti i musicisti”, ha commentato il presidente Toti.