Genova – Presa dal panico per i forti boati del temporale di questa mattina Kira, bell’esemplare di cane pastore tedesco, è fuggita in un condotto precipitando in un pozzo.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare l’animale che guaiva in fondo al condotto per la paura.

I proprietari hanno provato a recuperare il grosso cane ma senza successo e così è scattata la chiamata al 112 e ai Vigili del Fuoco che sempre più spesso si trovano a compiere interventi di salvataggio di animali.

I Vigili del fuoco sono così giunti in via Stallo, a Castelletto e subito hanno capito che non sarebbe stato un intervento semplice.

Lo spazio all’interno del condotto era limitatissimo e Kira era di indole mordace e, spaventata, aveva poca voglia di collaborare.

Essenziale è stata quindi la padrona che, accompagnata dai Vigli nel canale, è riuscita a tranquillizzare l’animale e mettergli la museruola. A quel punto è stato così possibile imbragarla e issarla dal pozzo.

Uscita con le sue zampe dal tunnel, sembra in buone condizioni di salute.

Foto dei Vigili del Fuoco