Genova – Addio a Trevor Francis, leggenda del calcio inglese e, negli anni ’80, attaccante della Sampdoria per quattro stagioni. L’ex calciatore aveva 69 anni e sarebbe morto per un infarto a Marbella.

A dare la notizia la Sampdoria sul proprio sito web e subito i social si sono riempiti di manifestazioni di cordoglio e di messaggi di lutto oltre ad una valanga di ricordi per le magnifiche partite giocate da Trevor Francis in maglia blucerchiata.

I Media inglesi riportano che Francis era già stato colpito da un infarto circa 12 anni fa ed era stato operato per l’applicazione di uno stant, una sorta di tubicino che evita la chiusura delle coronarie.

La tifoseria sampdoriana lo ricorda per la Coppa Italia del 1985 che Trevor Francis aiutò a vincere diventanto anche capocannoniere del torneo.

La Samp lo ha ricordato con un messaggio su Twitter postando una sua foto in campo con la maglia numero 9 della Sampdoria e con un cuore spezzato “Rest in peace, Trevor” le parole della sua ex squadra.