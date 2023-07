Arenzano (Genova) – Si erano affrontati senza esclusione di colpi in una rissa scoppiata per futili motivi i quattro giovani, di cittadinanza italiana, identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Pegli.

I quattro, tutti tra i 21 e i 30 anni, erano sulla spiaggia di Arenzano quando, per uno sgarbo o un diverbio per futili motivi, hanno dato vita ad una rissa a pugni e calci che aveva seminato scompiglio tra i bagnanti.

I quattro si erano calmati solo all’arrivo dei carabinieri che, concluse le indagini, li hanno denunciati.