Genova – Ancora un Tir bloccato in via Borzoli, nell’omonima località tra Sestri Ponente e Rivarolo.

Il camion di grandi dimensioni si è incastrato all’altezza di via Lago Figoi causando il blocco della viabilità locale.

Sul posto la polizia locale in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il mezzo pesante e ripristinare la circolazione.

(Foto di Archivio)