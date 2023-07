Genova – Ha rubato 5.000 euro dalla cassa di una sala Slot e poi ha tentato la fuga ma è stato subito acciuffato dalla polizia che si trovava in zona.

Decisamente sfortunato il 34nne che ieri notte ha tentato di derubare la sala Slot di viale Brigate Bisagno alla Foce. L’uomo ha aperto la porta della Cassa con un cavatappi e si è impossessato di alcune mazzette di denaro contante per un valore di circa 5.000 euro e poi è scappato verso piazza della Vittoria.

Nei paraggi, però, c’era una volante di polizia e uno degli inseguitori ha urlato per attirare l’attenzione dei poliziotti che hanno subito compreso che c’era in atto una situazione di emergenza e sono subito accorsi.

L’uomo ha spiegato i fatti e indicato l’autore del furto che, nel frattempo stava correndo a perdifiato dopo aver gettato una busta in un bidone per la raccolta dei rifiuti.

Gli agenti lo hanno inseguito e raggiunto e poi hanno recuperato quanto era stato gettato via scoprendo, appunto, le mazzette di denaro.

L’uomo è stato così arrestato e processato con rito direttissimo.