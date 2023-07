Il rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale continua a garantire alla Liguria tempo più stabile anche se non mancheranno formazioni di nuvole specie nell’entroterra nelle ore pomeridiane. Tempo stabile anche per i prossimi giorni, con prevalenza di sole ma senza il gran caldo delle corse settimane.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 27 luglio 2023

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque.

Venti a regime di brezza lungo l’arco ligure, libeccio moderato al largo.

Mare mosso, in calo a poco mosso.

Temperature in calo le minime, specie a fondovalle; stazionarie le massime.