Genova – Ennesima emergenza per la presenza di olio sull’asfalto per le strade della città. Questa volta la segnalazione interessa via Borzoli, nella zona del campo sportivo.

La polizia locale invita alla massima prudenza poiché solo qualche giorno fa, a Staglieno, sulla piastra sul Bisagno, una situazione simile ha causato un brutto incidente stradale.

Sul posto, a Borzoli, stanno intervenendo gli operai addetti alla manutenzione delle strade mentre resta il “mistero” sull’aumento del fenomeno in città.

Sempre più spesso, infatti, scattano emergenze di questo tipo con grave rischio per automobilisti e motociclisti di passaggio.