Genova – Slitta ancora l’apertura della Marinella di Nervi. Nuovo rinvio per l’avvio della nuova vita del celebre locale sulla passeggiata sul lungomare più amato della città e ancora nessuna stanza di extra lusso disponibile.

Non sorprende più di tanto, a Nervi, il mancato appuntamento – l’ennesimo di una lunga serie – annunciato e poi smentito dalle difficoltà di una ristrutturazione che dovrebbe trasformare una ex pizzeria in un hotel di lusso affacciato sulla scogliera.

La rimozione delle impalcature, a giugno, aveva fatto ben sperare ma ad essere ultimata era solo la parte esterna dell’edificio ed era necessario passare alle finiture interne di gran pregio e così, forse per la fretta dell’annuncio, l’apertura “entro luglio” non c’è stata.

Gli ottimisti azzardano un “entro l’estate” ma la serie di mancati appuntamenti induce alla cautela ed in fondo, per avere un hotel di super lusso si può attendere il tempo necessario ad ultimare per bene e a dovere tutte le lavorazioni che certamente non sono quelle di un comune locale.

La posizione, affacciata sul mare ed in balia delle onde delle mareggiate, impone anche una serie di strutture di gran pregio e ad alta tecnologia e l’installazione non è certo cosa da poche ore.

I Nerviesi, e ci si augura anche i tanti turisti super lusso che arriveranno, hanno tanta pazienza e seppure infastiditi dalla lunga serie di annunci smentiti, attenderanno ancora pur di veder rinascere una delle strutture architettoniche più belle presenti nel quartiere e non solo.