Genova – Momenti di comprensibile agitazione, al grattacielo Matitone di Sampierdarena per un allarme che ha fatto scattare l’evacuazione degli ultimi piani dell’edificio per motivi precauzionali.

Non è chiaro quale sia l’emergenza ma i lavoratori degli ultimi piani dell’edificio e le persone che si trovavano nella struttura sono state invitate ad abbandonare rapidamente i locali mentre arrivavano i vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni sembra che l’allarme sia scattato per l’attivazione di un sensore anti incendio al 21esimo piano del palazzo.

Fumo o una fonte di calore hanno fatto attivare l’allarme generale e l’obbligo di abbandonare l’edificio.

Al momento non sono segnalati incendi in atto e quindi si teme possa trattarsi di un falso allarme.

notizia in aggiornamento