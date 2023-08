Genova – Non si placano le polemiche per la mancata partenza del traghetto Gnv Blu dal porto genovese per la Sardegna. Gli oltre mille passeggeri “ricollocati” su altri traghetti in partenza sono giunti a destinazione ma non si tratterebbe di un singolo episodio.

In una lettera inviata alla Redazione di LiguriaOggi.it infatti, una famiglia segnala almeno altre due partenze mancate, lo scorso 3 agosto e a giugno.

“vieni spostato all’ultimo su un’altra nave – scrive la famiglia – con un sms di avviso poche ore prima della partenza senza che ti inviino i biglietti nuovi che devi procurarti tu in porto prima di partire o non ti fanno salire”.

“Tantissime persone che avevano il posto pagato in poltrona – racconta ancora la famiglia – si sono ritrovate a dover viaggiare sul ponte per errore di trascrizione del biglietto da una compagnia all’altra (sempre dovuto al cambio nave improvviso, non motivato e all’ultimo)”