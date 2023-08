Genova – Un pò di appetito a tarda ora e la voglia di mangiare quei panini che piacciono a tutti i bambini, anche a quelli che sono ricoverati nel reparto oncologico del Gaslini. L’ordine telefonico però è arrivato troppo tardi e la cucina del noto fast food era già chiusa.

L’addetto, però, legge la provenienza dell’ordine e tutto il personale, d’accordo con l’azienda, riapre griglie e friggitrici e prepara comunque i prodotti ordinati dal piccolo cliente.

In poco tempo il desiderio è esaudito e il corriere consegna l’ordine nel reparto del Gaslini con evidente soddisfazione del destinatario che trova nel pacchetto anche alcune “sorprese”.

In tempi in cui si discute di piattini vuoti da portata fatti pagare due euro e tagli di tost “a pagamento” nei Bar, un bel gesto di un ristoratore che allarga il cuore.