Genova – Traffico nel caos in A10 a partire dalla metà di questa domenica pomeriggio. Secondo le prime informazioni comunicate direttamente da autostrade, infatti, un veicolo avrebbe preso fuoco proprio in A10, in direzione di Ventimiglia.

Proprio per questo motivo, al momento è chiusa l’entrata di Genova Aeroporto in direzione ponente. Inoltre, sempre in direzione Ventimiglia, il traffico è bloccato tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli.

in aggiornamento