Moneglia (Genova) – Uno splendido esemplare di capodoglio avvistato da una imbarcazione mentre si inabissa al largo. Un incontro davvero particolare per un diportista che ieri mattina, al largo di Moneglia, ha incontrato un capodoglio intento a solcare il Mar Ligure, non a caso conosciuto come Santuario dei Cetacei.

L’esemplare, lungo una decina di metri, ha interrotto la nuotata in superficie per immergersi per cacciare o forse spaventato dal rumore del motore della barca.

L’enorme coda ha “salutato” il diportista lasciando un ricordo indelebile.

Non si tratta di un avvistamento raro in Liguria dove si organizzano spesso uscite in barca, guidate da esperti, proprio per andare alla scoperta dei grandi frequentatori del mare.

Balenottere e Capodogli sono ovviamente gli avvistamenti più ambiti ma si possono incontrare anche branchi di delfini e globicefali.