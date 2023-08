Chiusanico (Imperia) – Ancora incendi in Liguria ed ancora boschi che vanno in fumo per la distrazione di qualche sconsiderato, per la violazione dei divieti o per il gesto di qualche piromane.

Un’area boschiva del comune dell’imperiese ha preso fuoco per cause ancora da accertare e sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile anti incendio.

Un elicottero regionale si è alzato in volo e garantirà lanci d’acqua dall’alto con maggiore velocità e potendo raggiungere anche le zone più impervie.