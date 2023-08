Santa Margherita Ligure (Genova) – Non era la prima volta che Alessio Grana, il 35enne ucciso a coltellate ieri sera, litigava con Sergio Frisinghelli, il 58enne giardiniere e dj amatoriale che è ora accusato di omicidio. I due abitavano uno di fronte all’altro nella palazzina che il Comune di Santa Margherita Ligure aveva in convenzione per le “emergenze abitative”, sorta di case popolari per i cittadini in difficoltà.

I due avevano già litigato altre volte e il presunto omicida aveva denunciato il vicino e chiesto che venisse allontanato perché particolarmente “agitato” e spesso alterato.

E ieri notte, intorno alle 22, Alessio Grana avrebbe assalito Frisinghelli con un bastone dopo essersi scagliato contro la sua porta di casa con un bastone.

L’omicida avrebbe aperto la porta per affrontarlo o per cercare di calmarlo ricevendo subito alcuni colpi e solo a quel punto avrebbe afferrato un coltello (punto chiave delle indagini) e avrebbe colpito con rabbia cieca, uccidendo con un solo fendente mortale.

I carabinieri lo hanno arrestato piantonandolo in ospedale, a Lavagna, dove l’uomo è stato trasportato la sera stessa dell’omicidio, per curare alcune ferite subite nella rissa con la vittima.

L’uomo ha spiegato di non aver voluto uccidere e di aver perso la testa nel timore di essere lui la vittima, viste le bastonate che il rivale gli avrebbe dato.

Per questo motivo ora le indagini si concentrano sul coltello, l’arma del delitto. Occorre infatti stabilire se l’uomo abbia aperto la porta già armato o se, invece, il ricorso all’arma da taglio sia avvenuto dopo l’aggressione.

Frisinghelli è molto conosciuto (come la vittima) nella cittadina del levante genovese. Lavora come giardiniere e spesso come Dj nelle serate e nelle feste private. Durante il periodo del covid si era distinto per l’aiuto che prestava in particolare agli anziani ed era stato premiato per questo.

In molti si dicono increduli per quanto avvenuto ma non sono invece sopresi i vicini di casa che per primi hanno dato l’allarme e che parlano di rapporti molto tesi con il giovane di 35 anni che avrebbe creato diversi problemi nella zona.

Circostanze che verranno chiarite nelle indagini.