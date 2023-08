Ronco Scrivia (Genova) – Tra i tanti disagi che, a causa del maltempo, si sono verificati a Genova e nella provincia, c’è quello a Ronco Scrivia, dove il fiume ha distrutto il guado e ha isolato parzialmente centinaia di persone.

Ecco quanto comunicato dagli stessi canali ufficiali del Comune: “La piena del torrente Scrivia di questa notte ha parzialmente demolito il guado che risulta impercorribile. Sono stati allertati Regione Liguria e Protezione Civile. È stata allertata la ditta incaricata dei lavori per iniziare, non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, il recupero dei tubi e il ripristino del guado stesso. È stato chiesto a Città Metropolitana di Genova il rapido ripristino della SP7 che porta a Bastia che ad ora risulta percorribile ma con materiale sulla carreggiata in alcuni punti“.