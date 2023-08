Rossiglione ospiterà l’Arcana + Metal Valley Open Air 2023 — Wild & Pagan Music Festival nei giorni del 1-2-3 settembre con un evento unico nel suo genere.

Un festival musicale immerso nel verde dell’immediato entroterra genovese: tre giorni di musica, buon cibo, spettacoli, merchandising, totalmente a tema Pagan Folk e Metal. Una simbiosi eccezionale e mai vista in Liguria.

Durante le tre giornate potrete assistere a ben 21 concerti, tra tamburi e cornamuse, canti antichi e moderni, death metal, metal sinfonico, tamburi giapponesi, arpe e danze. Uno spettacolo davvero unico. Nomi di spicco delle tre giornate: Bulldozer, Fleshgod Apocalypse, Rota Temporis, Arthuan Rebis, insieme a moltissimi altri.

Nel contesto dell’Area Expo di Rossiglione (Ex Ferriera) troverete anche moltissimi stand a tema musicale, pagano e celtico, dove potrete curiosare e cercare qualcosa di insolito che non avete mai visto prima.

Spettacoli con il fuoco, Led, giocoleria, laboratori per bambini vi intratterranno insieme alla buona musica e potrete gustare molte specialità alla brace insieme a qualche piatto dal sapore medievale ma dalla connotazione vegan e vegetariana. Il tutto accompagnato da birra e idromele prodotti in Valle. Le cucine resteranno aperte tutti i giorni e tutto il giorno dalle 12.00 alle 24.00.

Un’altra esperienza unica da vivere sarà la possibilità di poter partecipare all’accensione del Fuoco Sacro, rituale che prevede la partecipazione del pubblico: cerimonia pagana dal sapore antico che coinvolge intensamente chiunque l’abbia provata.

Sempre a tema ci sarà la possibilità di celebrare, per chi lo desidera, l’antico rito dell’Handfasting: matrimonio celtico con rito scozzese aperto a chiunque voglia unirsi in matrimonio attraverso un’antica cerimonia (spazi disponibili su prenotazione al momento dell’arrivo).

L’evento si articola su tre giorni con i seguenti orari:

· venerdì 1 settembre dalle 17.00 alle 24.00

· sabato 2 settembre dalle 11.00 alle 24.00

· domenica 3 settembre dalle 11.00 alle 24.00

Il programma completo è disponibile sul sito www.misticaeventi.com mentre i biglietti al seguente link: https://www.ticketgate.it/festival/arcana-festival-metal-valley-2023 – I bambini fino a 10 anni entreranno gratis.