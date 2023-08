Ventimiglia (Imperia) – Una palazzina ha preso fuoco questa notte, intorno alle ore 5, in corso Limone Piemonte, portando immediatamente la mente a quanto successo nel comune di Soldano poche ore prima, dove tre ragazzi sono rimasti gravemente feriti a causa di un’esplosione.

I pompieri sono giunti tempestivamente sul posto, riuscendo a domane le fiamme e spegnere l’incendio.

Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite, se non un carabiniere leggermente intossicato e curato sul posto. Il rogo, infatti, si è sviluppato in un appartamento al secondo piano, che risulta disabitato, e non ha coinvolto altre abitazioni. Secondo le ultime informazioni, le fiamme sarebbero partite dal terrazzo, dove si trovavano alcuni oggetti.