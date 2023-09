Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 6 anni travolto ieri sera, intorno alle 18, da un mezzo fuoristrada a Rezzoaglio, in località Villanoce.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma il piccolo ha riportato un brutto trauma cranico cadendo a terra e i soccorritori del 118 allertati dai genitori hanno subito inviato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per un trasporto urgente al Gaslini.

Qui i medici lo hanno sottoposto a visite specialistiche ed esami che avrebbero escluso danni gravi ma il bambino resterà in osservazione per almeno 24 ore.

Intanto viene ricostruita la dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri.