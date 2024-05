Casarza Ligure (Genova) – Ha riaperto la casa di campagna per le pulizie di campagna ed ha trovato migliaia di api che avevano costruito un alveare tra le tapparelle e il vetro di una delle finestre.

Curiosa sorpresa per il proprietario di una casa unifamiliare nelle campagne di Casarza Ligure. Quando è entrato in casa il proprietario ha sentito uno strano rumore e quando si è avvicinato ad una delle finestre non credeva ai suoi occhi: più della metà dello spazio tra infissi e tapparelle era occupato da un grosso favo pieno di miele e di api.

Dopo l’iniziale momento di comprensibile stupore ed incredulità, però, il proprietario ha chiamato i vigili del fuoco che da tempo non intervengono più in casi simili ma, a loro volta, hanno segnalato lo sciame alla chat degli apicoltori che gratuitamente e volontariamente offrono il loro tempo e la loro esperienza per situazioni come questa.

L’apicoltore è arrivato con un “aspirasciami” – una sorta di aspirapolvere modificata per non far male alle api – ed ha catturato la Regina in un portasciami. A quel punto, attirate dai feromoni della Regine, tutte le api sono entrate nella “scatola”, pronte per essere trasferite.

Al proprietario di casa è rimasto il favo con il miele, una vera leccornia.

Molto probabilmente lo sciame si era insediato già lo scorso anno. Partito da un’arnia come avviene nella stagione della “sciamatura”, lo sciame ha trovato l’insolito riparo e si è “insediato”. Le operaie hanno iniziato a costruire il favo con la cera che producono e poi lo hanno riempito di miele mentre la Regina ha iniziato a deporre le uova e a far nascere nuove api per la sua nuova colonia.

Chi trovasse uno sciame, insediato o appena arrivato, può contattare i vigili del fuoco oppure le associazioni degli apicoltori

Un apicoltore volontario arriverà per soccorrere le api e per portarle al sicuro.