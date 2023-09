Genova – Auto contro autobus Amt, questa mattina, in corso Aurelio Saffi ed una persona è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

E’ successo poco dopo le 7,30 di questa mattina e in circostanze che verranno chiarite dalla polizia locale intervenuta sul posto.

Nell’impatto tra una vettura e un autobus di linea, però, è rimasta ferita una persona.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso.