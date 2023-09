Genova – Ha aperto oggi i battenti in via Cornigliano 189, il nuovo ristorante della catena Burger King, il numero 81 di proprietà diretta.

L’apertura nella città ligure segna un nuovo importante traguardo per l’azienda riconosciuta in tutto il mondo per il gusto inconfondibile della carne grigliata sul fuoco, che oggi arriva a contare 253 ristoranti sul territorio italiano, di cui 4 in Liguria.

Il nuovo ristorante impiega 24 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 210mq, con 46 posti a sedere interni e 20 esterni. Oltre al parcheggio dedicato ai clienti, sarà possibile ordinare i prodotti dell’offerta Burger King e ritirarli comodamente dalla propria auto attraverso la corsia dedicata al Drive Thru, oppure riceverli a casa grazie al servizio di Home Delivery.

L’ampia offerta di prodotti Burger King è stata pensata per soddisfare i gusti e le esigenze alimentari degli oltre 20 milioni di italiani che scelgono il gusto e la qualità degli ingredienti, dalla carne di manzo alla griglia alle verdure tagliate a mano ogni giorno, passando per la linea Plant Based.