Genova – Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, per l’ambulanza veterinaria della Croce Gialla e il servizio si è interrotto per cause di forza maggiore.

Complessa la situazione per la Croce Gialla di Genova alle prese con i problemi dell’ambulanza gravemente danneggiata l’altra notte.

L’ambulanza stava tornando da un intervento presso il Canile di Monte Contessa quando è finita fuoristrada.

Il mezzo è distrutto ma fortunatamente il volontario che la guidava ha riportato solo lievi ferite e ora il servizio di ambulanza veterinaria è sospeso.

“Problemi meccanici, attimo di stanchezza, altro – scrive la Croce Gialla sulla sua pagina Facebook – non è questo il posto per discutere di questo, fatto sta che è finito fuori strada e giù per la scarpata. Risultato: Stefano accompagnato, dai militi della Croce – chiamati dalla centrale dei 118 – al Pronto soccorso con contusioni varie (al momento, seppur dolorante ,è già stato dimesso ), mezzo per il soccorso/trasporto dei ns. amici pelosoni, DISTRUTTO. Va da sé che la cosa più importante è che Stefano stia bene, e questo è fuori discussione, ma per la ns. Croce non poter avere un mezzo utile per intervenire sul territorio rimane un problema che dobbiamo risolvere al più presto. Ci siamo già attivati immediatamente insieme agli altri colleghi – al fine di non lasciare scoperti gli interventi di chiamata e di soccorso, abbiamo raddoppiato la nostra disponibilità di presenza, ma rimane il problema grave del mezzo distrutto”.

I volonatri della Croce Gialla hanno quindi lanciato un appello:

“Adesso abbiamo noi bisogno del Vostro Supporto – scrivono – Partiremo a giorni con una raccolta fondi per poter acquistare un nuovo mezzo utile ad intervenire sulle necessità dei nostri amici pelosoni. Lascio alla vostra sensibilità, possibilità, etc il modo su come intervenire/contribuire, certo che non ci lascerete soli. Nutriamo tutti lo stesso amore per i nostri amici, aiutateci e aiutatevi”.