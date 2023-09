Loano (Savona) – Chiude uno dei pastifici storici e, dopo 45 anni di duro lavoro, Salvatore e Maria, della famiglia Fiandaca, hanno deciso di chiudere per godersi la meritata pensione.

A informare della perdita – importante per la cittadina e per i tanti turisti che per decenni hanno avuto un punto fisso di qualità – è lo stesso sindaco di Loano, Luca Lettieri che nei giorni scorsi è andato a salutare i concittadini, augurando loro una felice pensione pur essendo triste per la perdita nel tessuto commerciale cittadino.

“È uno dei pastifici storici di Loano – scrive Lettieri su Facebook – conosciuto dai loanesi e dai tanti turisti che in questi anni sono passati di qui per acquistare un “cabarèt” di pasta artigianale fresca. É nei carruggetti orbi e dietro al bancone di questa bottega storica abbiamo sempre trovato gli amici Salvatore e Maria. Il pastificio della famiglia Fiandaca dopo 45 anni chiude per la meritata pensione dei titolari e non potevamo mancare per ringraziarli per aver contribuito a rendere più vivo e attrattivo il nostro centro storico in tutti questi lustri. Ma una parte dell’attività non andrà in pensione perché continuerà a “vivere” nella campagna toscana in quel di Montespertoli dove Manuel Pintore del pastificio “I Mattarelli” utilizzerà i macchinari di fabbricazione italiana che, con il loro suono caratteristico, hanno scandito il lavoro e la passione dei nostri amici. Buon meritato riposo”