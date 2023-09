Genova – Grave incidente, nella notte, in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso. Un’auto ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire e si è ribaltata dopo averne urtate altre.

Il frastuono del botto e delle lamiere sull’asfalto ha svegliato l’intero vicinato ma sono stati i ragazzi fermi a fare acquisti in un noto forno della zona a soccorrere per primi la persona alla guida che è subito sembrata confusa e spaventata per l’accaduto.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed ha rifiutato il ricovero al momento dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Sul posto anche la polizia locale che ha sottoposto la persona ad un controllo per l’alcol che sarebbe risultato positivo.

L’incidente intorno alle 3,30 della scorsa notte e la polizia stradale ha chiuso al traffico la zona per consentire le operazioni di soccorso e bonifica e poi per i rilievi del caso.