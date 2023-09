Un nucleo instabile muove verso la Liguria determinando un’intensificazione della nuvolosità ed alcune precipitazioni durante la giornata di oggi, sabato 16 settembre 2023. Domenica variabilità e nuovo peggioramento lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 16 settembre 2023

Al mattino nubi irregolari su tutta la regione con occhiate di sole e qualche rovescio prima di mezzogiorno tra il Genovese e il Savonese, localmente accompagnato da qualche colpo di tuono. Nel pomeriggio passaggio di una linea piovosa accompagnata anche da qualche temporale. Fenomeni un po’ più intensi sul settore centrale. Dal tardo pomeriggio migliora a ponente, ancora un po’ instabile sul centro e il levante con residui rovesci in attenuazione nella successiva notte.

Venti: Moderati tra est e sud-est a levante, da nord-est a ponente.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le minime, in calo le massime

costa: minime 19°C/22°C ; massime 24°/26°C

entroterra: minime 11°C/17°C ; massime 20°C/24°C