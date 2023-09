Genova – Continua l’emergenza legata alla presenza di cinghiali lungo le strade genovesi, soprattutto di notte.

Come è capitato in quelle precedenti soprattutto nella zona di corso Europa, stanotte è stata segnalata la presenza degli animali lungo via Pietro Bozzano, nel quartiere di San Fruttuoso.

Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.