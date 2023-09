Una depressione atlantica di chiaro stampo autunnale è destinata ad approfondirsi nelle prossime ore attivando flussi umidi a tratti perturbati anche sulla Liguria. In arrivo qualche giorno di tempo instabile con nuvole in aumento e piovaschi anche a carattere temporalesco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 settembre 2023

Molto nuvoloso fin dal mattino su tutti i settori, piovaschi o scrosci già possibili lungo l’appennino occidentale e a ridosso delle Alpi Liguri.

Nel corso del pomeriggio ulteriore intensificazione della nuvolosità con possibile arrivo di instabilità dal mare, fenomeni temporaleschi più probabili e organizzati in serata su genovesato.

Venti tesi da sud-est su Golfo di Genova e appennino centrale in rinforzo dal pomeriggio, possibili colpi di vento nelle situazioni instabili.

Mare generalmente mosso su tutti i settori, mare vivo in aumento da sud su Golfo di Genova durante il pomeriggio.

Temperature in aumento le minime, specie sulla costa, in calo le massime.

sulla costa: minime 20°C/24°C ; massime 24°/26°C

nell’entroterra: minime 14°C/19°C ; massime 18°C/24°C