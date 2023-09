Genova – Grave incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione mare.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata finendo la sua corsa su un fianco.

Sul posto si sono formate lunghe code e rallentamenti e sono intervenute ambulanze del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco.