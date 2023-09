Genova – E’ ancora caccia all’auto pirata che ieri ha colpito un trabattello dove stava lavorando un operaio causandone la caduta da diversi metri. L’incidente è avvenuto in via Nicoloso da Recco a Pegli e l’operaio ha riportato alcune gravi lesioni ed è ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Secondo le informazioni l’uomo stava lavorando sull’impalcatura mobile quando una vettura ha urtato la struttura facendolo cadere a terra con un volo di alcuni metri.

L’automobilista, invece di fermarsi per prestare soccorso, è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

La polizia locale intervenuta sul posto ha raccolto elementi utili e alcune testimonianze e sta visionando le registrazioni delle telecamere della zona per risalire all’auto e all’identità del proprietario che verrà denunciato per omissione di soccorso.