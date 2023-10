Laigueglia (Savona) – Ferrovia Genova – Ventimiglia bloccata, dalle 10 di questa mattina, a causa dell’investimento di una persona su un tratto di binario unico tra Andora e Alassio, nel savonese.

Pesanti i disagi per chi viaggia in treno ma le indagini su quanto avvenuto sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.

La persona sarebbe stata travolta da un treno in transito ma non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario.

Immediatamente tutta la rete è stata interrotta e i treni bloccati.