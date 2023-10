Il campo di alta pressione che domina nel Mediterraneo centro-occidentale subisce un temporaneo indebolimento che consentirà il passaggio di correnti umide che porteranno nuvole e qualche debole fenomeno in terra ligure. Previsto però il ritorno al bel tempo stabile nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 3 ottobre 2023

Inizio mattina con condizioni di cielo sereno ovunque, salvo foschie o banchi di nebbia a fondovalle; insorgenza di nubi basse nel corso della mattinata sul genovesato occidentale costiero in propagazione alle zone interne nel corso del pomeriggio.

Venti con brezze leggere, si disporrà da sud-ovest nel corso della giornata sul Ligure ovest, moderato, rinforzi verso la Costa Azzurra.

Mare calmo, tendente a poco mosso e poi mosso il settore ovest al largo

Temperature in lieve aumento le massime in quota sull’Appennino, in calo nello spezzino.

sulla costa: minime 16/20°C ; massime 23/28°C

nell’entroterra: minime 6/18°C ; massime 24°C/29°C