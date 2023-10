Albenga (Savona) – Proseguono le ricerche per ritrovare Claudio Cardillo il ragazzo di 19 anni di cui non si hanno più notizie da domenica sera.

Battute di ricerca sono state organizzate e proseguiranno anche nei prossimi giorni per trovare il giovane che potrebbe essere in forte difficoltà.

Il ragazzo, al momento della scomparsa, indossava pantaloni di jeans corti, una maglietta chiara e un giubbotto di jeans. Porta i capelli lunghi.

Le ricerche sono estese anche al resto della Liguria per la possibilità che il ragazzo abbia preso un treno o un mezzo per allontanarsi dalla città.

Chi lo avvistasse o avesse informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di contattare i carabinieri di Albenga al numero 0182.57.95.00.