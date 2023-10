Liguria – Sono in programma domani, martedì 10 febbraio, le 24 ore di sciopero del trasporto pubblico locale che interesseranno tutto il territorio nazionale.

Lo stop alla circolazione riguarderà bus, corriere e taxi, mentre non sono previsti disagi per coloro che viaggeranno in treno o aereo.

A Genova, AMT garantirà la copertura delle corse in alcuni orari della giornata: per quanto riguarda il servizio urbano, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30, mentre per il trasporto extra urbano il servizio sarà garantito dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 fino alle 20:00.

Lo sciopero, inizialmente previsto per la giornata di venerdì 29 settembre, era stato spostato dopo l’intervento del Ministero degli Interni che ne aveva ridotto la durata.