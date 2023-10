Genova – Un ragazzo di 17 anni è finito nei guai, la scorsa notte, per aver partecipato ad una rissa all’esterno di una discoteca di corso Italia e per aver aggredito i carabinieri intervenuti per calmare gli animi.

Il ragazzo, cittadino italiano, è stato fermato dai militari mentre partecipava alla violenta rissa alimentata anche da copiose bevute e durante l’identificazione ha colpito con un pugno uno dei carabinieri e ne ha spintonato un altro.

Il giovane è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiali e lesioni personali.